きのう夜、埼玉県狭山市で住宅6棟が焼ける火事があり、焼け跡から性別不明の遺体が見つかりました。きのう午後8時すぎ、狭山市狭山で「住宅から煙が上がっている」と近くに住む人から119番通報がありました。火はおよそ5時間半後に消し止められましたが、住宅2棟が全焼したほか、周辺の4棟の住宅の一部が焼けました。警察によりますと、火元とみられる全焼した木造2階建て住宅の焼け跡からは性別不明の1人の遺体が見つかったという