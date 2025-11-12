あすからガソリンへの補助金が段階的に増えていき、年末にかけてガソリン価格は15円程度値下がりする見通しです。ガソリンの暫定税率の年内廃止にむけて、資源エネルギー庁はあすから2週間ごとに5円程度、補助金を引き上げます。突然、廃止すると、買い控えや混雑が起きるため、段階的に値下がりさせる狙いです。価格の調査を行っている「石油情報センター」は補助金の影響がスタンドの店頭に反映されるまでには数日から1週間ぐら