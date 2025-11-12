12日午前、仙北市田沢湖の豚舎の外壁が壊されているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。仙北警察署の調べによりますと、12日午前9時ごろ、70代の男性が、仙北市田沢湖卒田字柴倉の豚舎を確認したところ、外壁のビニールなどが広範囲にわたって破られているのを見つけました。中にいたブタに被害はありませんでした。付近にはクマのものとみられるフンや足跡があったということです。