»£±Æ¡§¹Ó°æ·ò ÁÛÁü¤ÎÍÚ¤«¾å¤ò¹Ô¤¯ÉñÂæÂÎ¸³ ±Ç²è»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯·æºî¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¡£¤½¤Î´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤·¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì2021Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç½é±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¸ø³«¤«¤é40¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¾å±é¡£4·î6Æü¡¢Åìµþ¡¦JRÅìÆüËÜ»Íµ¨·à¾ì¡Î½©¡Ï¤Ë¤ÆÂÔË¾¤ÎËë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¾å±é·èÄê¤«¤éÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢³«ËëÁ°¤Ë±äÄ¹¸ø±éÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É