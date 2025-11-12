¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Hey! Say! JUMP¤¬¡ØMyojo¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¡Ê11·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¡¿¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃæÌÌ12¥Úー¥¸¤ÎÆÃ½¸¤È¸ü»æ¥«ー¥É¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£ ¢£Çò¤¤¤â¤³¤â¤³°áÁõ¤È¹õ¥¹ー¥Ä¡£2¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤Ï¡ØMyojo¡Ù»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë ¡ØMyojo¡Ù1·î¹æ¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È´¶¼Õº×!!¡×ÂçÆÃ½¸¹æ¡£SNS¤ÇÊç½¸¤µ¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë³Æ¥°¥ëー¥×¤¬±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£