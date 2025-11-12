ヒーハイスト [東証Ｓ] が11月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は1億7600万円の赤字(前年同期は7400万円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の1300万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。 併せて、通期の同損益を従来予想の5700万円の黒字→2億9500万円の赤字(前期は1億8900万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画