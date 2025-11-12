パキスタン内務省のナクビ内相は現地時間11日、同国の首都イスラマバードで同日、自爆テロが発生し、少なくとも12人が死亡し、27人が負傷したと発表しました。在パキスタン中国大使館によると、現在までに、この事件による中国国民の死傷者に関する報告はないとのことです。ナクビ内相は自爆テロの現場で、容疑者は11日午後0時39分ごろ、イスラマバード地方裁判所の近くで体に仕掛けた爆弾を爆発させ、死亡者と負傷者が出たと述べ