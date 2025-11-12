山東省煙台市の海陽にある東方航天港でこのほど、中国の民間企業・北京星河動力航天科技（星河動力）が開発した再利用型液体ロケット「智神星1号」 の第1段ロケットモジュール動力システム海上燃焼試験が成功を収めました。これにより、同ロケットの大規模地上試験は全て完了しました。星河動力の張少丹・総合技術部副部長によると、「智神星1号」は再利用型ロケットとして、打ち上げ時質量283トン、低軌道最大運搬能力7トンの仕様