落語家の林家三平（54）が12日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。栃木県で農業を始めたことを明かした。「農業始めたんですよ」と栃木県那須町で「三平農園」をスタートさせたと話した三平。お笑いコンビ「U字工事」の益子卓郎に「農地、教えてくれない？」と電話して、場所を見つけてもらったという。「益子君が全部つなげてくれて」と感謝した。続けて「（東京と栃木の）二