歌手の相川七瀬（50）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ライブの打ち上げで娘と巨大パフェを堪能する姿を披露した。「娘とライブ後のパフェ打ち上げ」と書き出した相川。顔の大きさほどあるイチゴとシャインマスカットのパフェとの写真を公開し、「大好きなリーベルに行った。至福の時」と満足そうにつづった。相川は8日にデビュー30周年を記念したコンサートを行っていた。フォロワーからは「凄い！ほぼフルーツの