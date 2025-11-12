ＪＲの線路にコーン標識と看板を投げ入れて列車の運行を妨害したとして、警視庁が住所・職業不詳の高沢信明容疑者（５４）を電汽車往来危険と威力業務妨害容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。逮捕は１１日。捜査関係者によると、高沢容疑者は９月２８日午前５時頃、東京都品川区のＪＲ大井町駅近くの跨線橋（こせんきょう）から、京浜東北線の線路にコーン標識を投げ入れたほか、同５時半頃には金属製の看板（