紅葉の名所として知られる新潟県柏崎市緑町の日本庭園「松雲山荘」で木々が色づき始め、訪れた人たちの目を楽しませている。庭園を管理する柏崎市によると、約９６００平方メートルの園内に計２０００本以上のモミジやツツジ、アカマツが植えられている。緑の葉は徐々に赤や黄などに変わり、秋の深まりを告げている。今月中頃にかけて見頃を迎えるという。富山県小矢部市から来た男性（６５）は「素晴らしい庭園。木々が赤く