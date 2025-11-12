海辺が紅葉したように見える「シチメンソウ」の群生を楽しもうと、多くの人が佐賀市の東よか干潟を訪れている。塩分を含んだ土壌で育つ一年草で、高さ２０〜４０センチになる。秋が深まるにつれて全体が紅葉し、沿岸部に独特な風景を作り出している。１１日に現地を訪れた市民団体「シチメンソウを育てる会」の石丸義弘会長（８１）によると、「今年は紅葉の色合いや密度が少し弱い感じ。多くの人が保護活動を手伝ってくれてお