文部科学省は、学部構成が文系主体の私立大学で、教育・研究の理系拡充を加速させる方針を固めた。私立大入学定員の４割が集中する都市部の大規模大学を中心に１校あたり最大４０億円程度を支援し、学部再編や文系学部のカリキュラムを「文理融合」へと切り替える。高市政権の日本成長戦略会議が課題とした「人材育成」の機能強化を図る施策の柱と位置付ける。デジタル化が進む２０４０年には理系の人材が３３０万人不足し、文