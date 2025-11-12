お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が、娘・こうめちゃんのクリスマス音楽会を前にした心境をつづった。【映像】元メジャー・岩隈久志さん 妻と結婚22周年ショットこの日、小原は「月末にはクリスマス音楽会があります」と報告し、音楽会について「合奏、合唱、劇、ダンス、、、、年長さんはやることが盛りだくさん!!!」と説明。「歌は、英語の曲もあるし、日本語の曲もあるししかも初めて聞く曲ばかり！」と明かした。