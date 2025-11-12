韓国ドラマ「太陽を抱く月」をはじめ、多くの作品に出演した俳優のソン・ジェリムさんが突然この世を去って、１２日で１年が経った。３９歳という若さだった。ソン・ジェリムさんは２０２４年１１月１２日、ソウルの自宅内で心肺停止状態で発見された。故人はミュージカル「ベルサイユのばら」に出演しており、１０月１３日に幕を閉じたばかりだった。当時、警察関係者は「犯罪が疑われる点がなく、現場に遺書のようなものが発