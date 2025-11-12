日本野球機構（NPB）は12日、2025年度のフリーエージェント宣言選手を公示。今オフは国内FA宣言が4名、海外FA宣言選手4名が権利の行使を表明した。宣言選手は13日から全球団との交渉が可能になる。各選手の動向が注目だ。◆フリーエージェント宣言選手【国内FA】東浜巨（投手／ソフトバンク）石井一成（内野手／日本ハム）松本剛（外野手／日本ハム）辰己涼介（外野手／楽天）【海外FA宣言選手】則本昂大（投手／楽天）伊藤光