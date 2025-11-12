お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの吉田敬が１２日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。愛犬との散歩中のほっこりエピソードをつづった。吉田は散歩中、公園で５人ほどの老人のグループに遭遇したといい「一人お爺さんが杖をついて歩いておられて、皆がその人のペースに合わせながらも、色々と笑って話しながら歩いていた。あー、なんかいいなぁと思いながらすれ違ったんやけどその時声をかけられた」とその時の様子を投稿。