女優の三田寛子（５９）が１２日放送のＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。長男で歌舞伎俳優の中村橋之助（２９）と、元乃木坂４６で女優の能條愛未（のうじょう・あみ＝３１）の婚約に触れた。パーソナリティーのパンサー・向井慧から「おめでとうございます」と婚約を祝福されると、三田は「皆さんに大変ご祝福を受けまして、心より親としても感謝しております。ありがとうございます。こっからがスタートなの