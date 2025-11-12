ロッテは12日、12月7日にフィールドフォース ボールパーク柏の葉（千葉県柏市）でオフィシャルスポンサーの株式会社北辰水産と共同で開催する「北辰おさかな食育プロジェクト」ベースボールのイベントに一條力真投手と池田来翔内野手が出演することになったと発表した。このイベントは、スポーツと食育を掛け合わせたユニークな取り組みとして、子どもたちに「さかなを食べること」と「体を動かすこと」の楽しさを伝えることを