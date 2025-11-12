インスタグラムで紹介今季の国内女子ゴルフツアーで2勝している河本結（RICOH）が自身のインスタグラムを更新。サポートを受けているBMWの青い愛車を紹介し、感謝を記した。青のボディが映えていた。河本は赤いトップスと黒を基調としたチェックスカート姿。笑顔で車の横に佇んだ。インスタグラムのストーリー機能で愛車と並んだ2ショット写真を公開。「とてもかっこいい色です！！」と記し、「Thank you for support」とBMW