一般社団法人障害者就労支援ネットワーク P&Pは、創業5周年を機に、『公金ゼロ・工場ゼロ』のファブレス経営を障害福祉に導入した持続可能な『パラビジネス』の成果を発表しました。この5年間で、障がいのある方々への作業代還元額が累計500万円を突破しています。 障害者就労支援ネットワーク P&P「パラビジネス」 同法人は、障がい者がスポーツで生きがいを感じる「パラスポーツ」があるならば、障がい