2025年は「オルタナティブの1年」といわれている。この場合のオルタナティブは株式や投資信託ではない、いわゆる代替の資産という定義だ。【こちらも】金価格急落が示唆することとは?2024年春にイランとイスラエルの紛争が激化してから金は上昇基調に乗り、資産形成関連ビジネスも「金が最高値に到達！」と騒ぎ立てた。2025年に入り関税問題や米中間の貿易摩擦が激化するのに合わせ、高いボラティリティに揺れつつも金は上昇