◆大相撲▽九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）西幕下１７枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、１８歳の西幕下１９枚目・碇潟（伊勢ノ海）を切り返しで破って、連勝発進を飾った。「狙っていたわけではないが、自然とそのような勝ち方になった。先場所負けている相手だったので、２回も負けられない。厳しくいった」と振り返った。連勝発進には「今日勝てたこと、ケガもなかったので良かった思う」と話した。