◇大相撲九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）東幕下２２枚目・矢後（押尾川）が東２５枚目・肥後ノ海（木瀬）に突き落としで敗れ２連敗となった。２回の待ったの後、当たり合って頭を押さえてのはたき込み。その後は左を差して一気に前に出たが、土俵際の突き落としで腹ばいになった。「ちょっと慌ててしまいました。（右）上手？取れていなかったですね。連敗？切り替えていくしかないですね」と口数は少なかった