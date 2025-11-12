札幌市は１２日、円山動物園（中央区）の敷地内に設置した「箱わな」でヒグマの雄１頭（体長１・１３メートル）を捕獲、駆除したと発表した。敷地内に連日出没していた個体と同一とみられ、市は休止していた園の営業再開に向けた安全確認を進める。敷地内では９日の営業中にヒグマの足跡が見つかり、臨時休園の措置を取った。その後もヒグマは毎日出没し、フクロウが飼育されている施設に侵入した。エサのホッケを食べた可能性