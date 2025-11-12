ニッポン放送の檜原麻希社長の定例会見が１２日、東京・有楽町の同局で行われ、最近のクマ被害を受け急きょ「ニッポン放送クマ出没注意情報」を同日から期間限定で発信することを発表した。月〜木曜の「辛坊治郎ズームそこまで言うか！」、金曜の「うどうのらじお」内で生放送する形で、１都６県の都県庁が出している情報に加え、全国的なニュースについても発信。クマに限らず同局が動物についての注意報を出すのは開局