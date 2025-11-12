◆大相撲▽九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）新幕下の東幕下３８枚目・風栄大（押尾川）が、東幕下３７枚目・大翔丸（追手風）を寄り切って、今場所初白星を挙げた。「日々やってきたことが出て良かった」と振り返った。右を差して一気に勝負を決める好内容。取組後は師匠の押尾川親方（元関脇・豪風）が駆けつけ、「いい相撲だったな」と声を掛けられた。埼玉栄高出身で、同期には幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）、幕