女優で現在は脚本家、コメンテーターとしても活躍する中江有里が１１日までにＳＮＳを更新。ポッキー四姉妹の写真をアップし、懐かしいと話題になっている。自身のインスタグラムに「大阪出張。旅のお供に買ってしまう。１９６６年（昭和４１年）から販売しているロングセラー商品。１１月１１日はポッキー＆プリッツの日です。」とつづり、「＃ポッキー四姉妹」のハッシュタグとともにポッキー四姉妹の写真をアップした。こ