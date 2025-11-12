日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。西武を戦力外となった松原聖弥外野手（30）は8打席に立ち2安打を放った。5打席目でようやく初安打となる右前打を放つと、一塁ベース上で安どの表情を見せた松原。最終8打席目にも意地の左前打を放ちマルチ安打で勝負のトライアウトを終えた。挑戦を終えた30歳は「僕の中では、まだもう少しでき