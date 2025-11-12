侍ジャパンが１２日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京ドーム）に向けた宮崎合宿を打ち上げた。巨人・大勢投手は「意識の高い選手ばかりで。野球の話とか聞くことができて本当に刺激的な毎日を過ごせてよかった」と振り返った。大勢は１０日の広島戦では２回から２番手で登板すると、圧巻の３者凡退。最速１５５キロをマークし、２大会連続のＷＢＣメンバー入りに向けて上々