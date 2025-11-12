アメリカのIT大手グーグルは11日、ドイツでAI向けデータセンターの建設などに55億ユーロ（約9800億円）を投資すると発表しました。グーグルが11日に発表したのは、ドイツでのAI向けのデーターセンターの建設やドイツ国内のオフィスの拡充などで、投資額は55億ユーロ（約9800億円）にのぼります。データセンターは、ドイツ国内のクラウド拠点の強化が目的で、自動車大手メルセデス・ベンツなどドイツ企業によるAI活用の基盤を構築す