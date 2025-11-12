ハイデイ日高が展開する「熱烈中華食堂日高屋(以下、日高屋)」は11月19日、冬季限定メニュー「チゲ味噌ラーメン」の販売を全店で開始する。価格は税込790円。「チゲ味噌ラーメン」は冬に提供している季節商品で、秘伝の辛味噌を使った旨辛なスープが特徴。好評につき今年も期間限定で販売するという。2025年7月にリニューアルした太麺がさらにスープによく絡むとしている。食材がなくなり次第、販売を終了する。◆期間限定「チゲ味