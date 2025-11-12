元総務省職員で日本維新の会東京都第7選挙区支部長の渡辺泰之氏が2025年11月10日にXで、「とある議員」が月曜日に行われる予算委員会で質問することが決まると、「全省庁の若手官僚が週末の旅行などをキャンセルさせられました」と、官僚時代の過去エピソードを明かした。「某議員が総理になった際、『この人の為に全力で働こう』という気持ちには...」渡辺氏は、かつて月曜日の衆院予算委で「民主党系の某議員」が質問することが