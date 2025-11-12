ポートフォリオとは ポートフォリオとは、株式・債券・不動産など、金融資産・実物資産を組み合わせて運用する「資産全体の構成」を指します。「株式50％・債券30％・不動産20％」といった割合で表します。投資の世界では、一つの資産に集中せず、複数の資産に分散して運用する手法が、リスクを抑えるために必要といわれています。 投資にポートフォリオの作成が欠かせない理由 投資においてポートフ