１１日、タケノコを持って立ち上がるシャオチージー。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都11月12日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、パンダの「小奇跡（シャオチージー）」がタケノコを取りに行こうとする姿が撮影された。