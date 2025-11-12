神戸は12日、神戸市西区のいぶきの森競技場で公開練習を行った。リーグG大阪戦（9日）で引き分け、史上2クラブ目のリーグ3連覇の夢が絶たれた中、16日には天皇杯準決勝・広島戦（パナスタ）。FW武藤嘉紀は「正直、悔しかったし、今季は貢献できずに情けなかった。チームに申し訳ない気持ち。でも天皇杯がある。あるべき姿をサポーターに見せないといけない」と天皇杯連覇へ気持ちを切り替えた。昨季はリーグMVPを受賞したが、