お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。とある番組を“出禁”になっていたことが明かされた。この日スタジオには、芸能事務所「グレープカンパニー」所属の芸人が大集合。フリーアナウンサーの神田愛花が「これまで女性の共演者に、好意を抱いて連絡先を渡したことがあるっぽい」と質問すると、栗谷は三角の札で答えた。そして「連絡先じゃなくて、