お笑いトリオ「安田大サーカス」の団長安田（51）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。新幹線で遭遇した人物について投稿した。団長は「団長の後ろの席わたくし一ミリもシートは倒しません！！」とコメントし、俳優の藤岡弘、とお笑いタレント・劇団ひとりの2ショットを公開。新幹線で自身の後ろの席に座っていたことを明かし、自身のXにも「新幹線俺の後ろの席凄いでしょ！！」と投稿していた。これに対し、