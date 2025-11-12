ノルウェーのイエスハイムで行われたパラアイスホッケーのミラノ・コルティナ・パラリンピック最終予選で本大会の出場権を獲得した日本代表が１２日、羽田空港に帰国し選手は改めて喜びをかみしめた。最終予選は６チームが総当たりで対戦し、２つの出場枠を争った。日本は初戦で韓国に１―２で敗れたが、その後は強豪のスロバキアに３―２で逆転勝ちするなど、３連勝。最終戦は攻撃力が光り、地元のノルウェーに８―２と大差で