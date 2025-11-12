夜を味方につける高機能ナイトケアブランド「THERATIS（セラティス）」から、春限定の“夜桜デザイン”が登場！上品な桜の香りに、ピーチティーやラフランスティーの甘くやさしい香りを重ねた、心までほどけるような癒しのひとときをお届けします。今回初登場の「バスソルト付きペアセット」で、髪も心もときほぐす贅沢なナイトタイムを楽しんでみて♡ 夜桜ピーチティーで叶える、うるサラ髪