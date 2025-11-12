栃木県宇都宮市の公立中学校に勤務する教師の男が2025年10月、市内で女子中学生に性的暴行を加えたとして逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、栃木県宇都宮市の公立中学校に勤務する教師の辰巳伸容疑者（34）です。警察によりますと、辰巳容疑者は2025年10月、宇都宮市内の駐車場に止めた車の中で女子中学生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。調べに対し、辰巳容疑者は「全て事実です」と容疑を認めていると