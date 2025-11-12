勤務していた会社の取引先リストを不正に持ち出し、転職先に送ったとして、37歳の男ら4人が逮捕されました。警視庁によりますと、引っ越し手配代行サービスを行う、株式会社「ビズリンク」の社員・古吉祐太容疑者と、代表の早川健容疑者ら4人は去年、競合他社の「リベロ」社の営業秘密情報を不正に持ち出したなどの疑いがもたれています。古吉容疑者は当時、「リベロ」に勤務していて、その際、「リベロ」のサービスを導入している