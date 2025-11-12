中国国家エネルギー局の辺広［王奇］（ビエン・グアンチー）エネルギー節約・科学技術装備司副司長は5日に開催された第8回虹橋国際経済フォーラム「新型エネルギー貯蔵の質の高い発展が世界エネルギートランスフォーメーションを促進」分科会で、「中国の新型エネルギー貯蔵産業が安定的かつ速いペースで発展しており、9月末時点で新型エネルギー貯蔵設備容量が1億キロワット（kW）を超えた」と明らかにした。新華社が伝えた。単一