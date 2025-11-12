¢¡¥¨¥¤¥Ö¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¡Ê12Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ±ºÊ¸´ÝÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô3¿Í¤Ë10µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£»³Â­Ã£Ìé¤òÅê¥´¥í¡¢Ç£ÂôÍºÌé¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿¤òÍ·¥´¥í¤Ç¡¢ºÇÂ®¤Ï137¥­¥í¡£ÅÐÈÄ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½µå¤ò¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¶õ¿¶¤ê¤â¥«¥¦¥ó¥È¤â¼è¤ì¤¿¡£¤Þ¤À¤ä¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ø½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥È¥é¥¤