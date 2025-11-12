◆エイブルトライアウト2025（12日、マツダスタジアム）ソフトバンクを戦力外となった又吉克樹投手（35）は、打者3人に6球を投げて無安打1死球だった。サポート選手を三飛、中村健人に死球、松原聖弥を二ゴロで、最速は140キロ。登板後は「戦力外から1か月半、気持ちの整理をつけていい感じで投げられた。死球はシュートが甘くいって打たれるよりいい。まだまだ体は元気。走れるし投げられる。もっと自分のレベルアップがで