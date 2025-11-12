日本人の２人に１人が生涯に一度はがんになるといわれる現在。去年８月、乳がんを公表した梅宮アンナさん（５３）が、闘病生活をＳＮＳで赤裸々に発信し続ける理由とは？その思いを取材しました。「最初ピンとこなくて」去年８月にＳＮＳで乳がんを公表カメラに向かってポーズをとるモデルでタレントの梅宮アンナさん（５３）。去年８月、自身のＳＮＳで乳がんを公表しました。【梅宮アンナさんのＩｎｓｔａｇｒａｍより】