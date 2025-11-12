毎年7月に村上市で開催される村上大祭の屋台行事『おしゃぎり』が、ユネスコの無形文化遺産に登録される見通しとなりました。 村上大祭は、390年ほどの歴史をほこり毎年7月に開催されています。各地区ごとに準備した『おしゃぎり』と呼ばれる屋台が町を練り歩きます。 ユネスコ無形文化遺産には、すでに2016年に「山・鉾・屋台行事」が記載されていました。 これまでに文化庁は、『おしゃぎり』について「村上祭の屋台行事