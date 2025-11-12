東京・品川区のJR大井町駅近くの線路に三角コーンや看板を投げ込み、電車の運転を妨害したとして、54歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、高沢信明容疑者は、ことし9月、品川区にあるJR大井町駅近くの橋から、京浜東北線や東海道線の線路に三角コーンや看板を投げ込み、電車を停車させたり、走行中の電車と衝突させたりすることで、運転を妨害した疑いが持たれています。三角コーンが投げ込まれた際に、電車はおよそ12分