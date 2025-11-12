俳優の塩野瑛久（３０）が１２日、都内で、ＢＬＵＥＬＡＢＥＬ／ＢＬＡＣＫＬＡＢＥＬ「ＣＢＣＨＥＣＫＭＡＲＫＥＴ」のオープニング記念イベントに出席。サンリオの人気キャラクター・ハローキティをエスコートし、チェック柄のおそろいコーデで冬の妄想デートを繰り広げた。１２月のクリスマスを前に、恋人にしてもらったらキュンとする「マフラーを巻いてもらう」という仕草を実践。表参道のルミネーションを見てい